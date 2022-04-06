Песков опроверг сообщения о якобы желании российских властей убить Зеленского

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что власти России якобы желают убить украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

"Нет, это неправда", – сказал представитель Кремля в интервью французскому телеканалу.

Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что Москва предлагает провести встречу Путина и Зеленского одновременно с парафированием договора между двумя странами на уровне глав МИД.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил перспективы переговоров России и Украины. По словам главы МИД РФ, шансы существуют всегда, кроме того, российская сторона настроена на то, чтобы все эти шансы реализовать.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

