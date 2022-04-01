Россия укрепит военный потенциал на западных границах – Песков

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По поручению Владимира Путина Россия укрепит военный потенциал на западных границах, чтобы никто не думал на нее нападать. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в ходе недавнего доклада Путину глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что НАТО усиливают свое присутствие вдоль российских границ, в связи с чем глава государства поручил креплению военный потенциал РФ на западных рубежах.

"Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем, так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас", – объяснил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основной причиной нынешнего кризиса на Украине является проводимая США и НАТО политика. По его словам, они накачивали страну вооружениями, а также продолжали продвигать военную инфраструктуру дальше на Восток после распада СССР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

