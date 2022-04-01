В МИД РФ заявили о невозможности политического диалога с НАТО

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Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец заявил, что в текущих условиях политический диалог с НАТО невозможен. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, Альянс давно обрушил", – сказал Кобринец.

Он напомнил о высылке российских дипломатов из Брюсселя в последние годы, а также указал на усиление НАТО на восточном фланге и поставки вооружения Украине.

"На этом фоне о неких условиях возобновления контактов с НАТО даже теоретически рассуждать не приходится", – подчеркнул Кобринец.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет инициатором в налаживании отношений с Западом. При этом министр подчеркнул, что Москва открыта к сотрудничеству с любыми странами.

По мнению Лаврова, поведение западных стран показывает их ненадежность в генерировании основных валют, партнерстве по экономике и хранении золотовалютных резервов.

