В НАТО заявили, что не ведут войны с Россией

НАТО не ведет войны с Россией. Такое заявление сделал помощник генерального секретаря Альянса Камий Гран в интервью телеканалу BFMTV.

По его словам, в НАТО намерены избежать эскалации вокруг ситуации на Украине.

"Думаю, что нам нужно помогать украинцам везде, где возможно, но не позволить, чтобы мы были втянуты в этот конфликт", – объяснил Гран.

Помощник генсека Альянса добавил, что в НАТО призывают Россию прекратить боевые действия на Украине. Кроме того, там просят РФ об отводе войск.

Ранее в МИД РФ рассказали, как события вокруг Украины повлияют на отношения России с Европой, США и НАТО. По словам директора третьего Европейского департамента российского дипведомства Олега Тяпкина, речь идет о новом качестве диалога.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

