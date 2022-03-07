События вокруг Украины приведут к новому качеству отношений с Европой и США – МИД РФ

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Директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин рассказал, как события вокруг Украины повлияют на отношения России с Европой, США и НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

"У нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США, и ведомым ими Североатлантическим альянсом", – выразил мнение Тяпкин.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее Владимир Путин напомнил, что целями российской спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины, а также придание ей нейтрального статуса. Последнее, отметил он, гарантирует, что Украина не станет частью Североатлантического альянса.