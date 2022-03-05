В МИД РФ отказались предсказывать число раундов переговоров с Украиной

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Директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что предсказать число раундов переговоров с Украиной невозможно. Об этом сообщает ТАСС.

"Сколько еще будет раундов, сказать невозможно. Мы не теряем оптимизма", – подчеркнул представитель ведомства.

По словам Полищука, третий раунд переговоров должен состояться в ближайшее время. Главным достижением предыдущей встречи он назвал договор о создании гуманитарных коридоров и временном прекращении огня.

Дипломат подчеркнул, что в Москве рассчитывают на восстановление мира в Донбассе и возвращение всех народов Украины к миру и справедливости по итогам переговоров. Полищук выразил надежду на конструктивный диалог сторон.

Первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 28 февраля. По итогам встречи Мединский подчеркнул, что стороны выявили точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Второй раз представители России и Украины встретились 3 марта в Беловежской пуще. Стороны договорились о возможном прекращении огня и гуманитарных коридорах для населения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.