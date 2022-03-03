Песков оценил итоги второго раунда переговоров между Россией и Украиной

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно охарактеризовал достижение представителями России и Украины понимания по гуманитарным вопросам. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

"Понимание по гуманитарным вопросам в такой тяжелой ситуации очень важно", – сказал представитель Кремля.

В Белоруссии вечером 3 марта завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча прошла в Беловежской пуще.

По ее итогам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что сторонам удалось в том числе договориться о возможном прекращении огня и гуманитарных коридорах для населения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

