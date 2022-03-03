В Белоруссии завершились переговоры России и Украины

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В Белоруссии завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча прошла в Беловежской пуще.

Российская делегация в прежнем составе прибыла к месту проведения переговоров накануне, 2 марта. Как и в предыдущий раз, ее возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Представители Украины между тем приехали 3 марта. По словам Мединского, для них российские военные организовали коридор безопасности.

В ходе переговоров российская сторона была представлена замглавы Минобороны РФ Александром Фоминым, главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким и послом России в Белоруссии Борисом Грызловым.

Первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 28 февраля. По итогам встречи Мединский подчеркнул, что стороны выявили точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

