Российская делегация прибыла на переговоры с Киевом

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Делегация России прибыла на переговоры с Украиной в прежнем составе. Об этом сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
По его словам, делегация от Украины выехала из Киева, ожидается, что она прибудет к месту переговоров в четверг утром. По его словам, российские военные обеспечили для нее коридор безопасности.
"Насколько я знаю, украинская делегация уже выехала из Киева, находится сейчас в дороге. <...> Ждем их завтра", – цитирует его ТАСС.
Он также отметил, что Беловежская пуща как место проведения встречи – обоюдный выбор сторон. На встрече, которая состоялась в минувший понедельник, Москве и Киеву удалось достичь взаимопонимания по ряду вопросов, однако по наиболее принципиальным из них украинской делегации требовалось время для размышлений, рассказал помощник президента РФ.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
28 февраля прошли переговоры представителей России и Украины по сложившейся ситуации. Они продлились примерно пять часов. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что сторонам удалось найти точки соприкосновения, по которым они могут выработать общие позиции. Он также отметил, что переговорный процесс будет продолжен.
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