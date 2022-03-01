Кремль продолжает считать Зеленского легитимным президентом Украины – Песков

Фото: Ukrainian President's Office/ZUMA Press Wire Service/ТАСС
Кремль продолжает считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что Зеленский может дать команду сложить оружие, в этом случае жертв удастся избежать.
При этом Песков не ответил на вопрос журналистов, считают ли в Кремле, что Киев находится под контролем нацистских сил.
"Не могу ответить на этот вопрос, это надо к Минобороны, я не владею обстановкой на месте", – сказал он.
28 февраля в Белоруссии состоялись переговоры представителей России и Украины. Они продлились примерно пять часов. В состав российской делегации вошли замминистра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Возглавил делегацию помощник президента Владимир Мединский.
По итогам встречи Мединский сообщил, что сторонам удалось найти точки соприкосновения, по которым они могут выработать общие позиции. Он также отметил, что переговорный процесс будет продолжен. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на белорусско-польской границе.
Отношения между Россией и Украиной обострились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Второй раунд переговоров России и Украины может пройти в ближайшие дни
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: