Кремль продолжает считать Зеленского легитимным президентом Украины – Песков

Фото: Ukrainian President's Office/ZUMA Press Wire Service/ТАСС

Кремль продолжает считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что Зеленский может дать команду сложить оружие, в этом случае жертв удастся избежать.



При этом Песков не ответил на вопрос журналистов, считают ли в Кремле, что Киев находится под контролем нацистских сил.

"Не могу ответить на этот вопрос, это надо к Минобороны, я не владею обстановкой на месте", – сказал он.

28 февраля в Белоруссии состоялись переговоры представителей России и Украины. Они продлились примерно пять часов. В состав российской делегации вошли замминистра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Возглавил делегацию помощник президента Владимир Мединский.

По итогам встречи Мединский сообщил, что сторонам удалось найти точки соприкосновения, по которым они могут выработать общие позиции. Он также отметил, что переговорный процесс будет продолжен. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на белорусско-польской границе.

Отношения между Россией и Украиной обострились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

