Лукашенко оценил переговоры делегаций России и Украины

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоры делегаций России и Украины внушают осторожный оптимизм. Об этом сообщает агентство БелТА.

"Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за пять часов сделали свою работу на первом этапе", – отметил Лукашенко.

Белорусский лидер при этом добавил, что организацию встречи можно сравнить с триллером.

28 февраля в Белоруссии состоялись переговоры представителей России и Украины. Они продлились примерно пять часов. В состав российской делегации вошли замминистра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Возглавил делегацию помощник президента Владимир Мединский.

По итогам встречи Мединский сообщил, что сторонам удалось найти точки соприкосновения, по которым они могут выработать общие позиции. Он также отметил, что переговорный процесс будет продолжен. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на белорусско-польской границе.

Отношения между Россией и Украиной обострились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

