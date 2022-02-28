Мединский назвал место проведения следующего раунда переговоров делегаций России и Украины

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Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина продолжат переговоры по ситуации на Украине. Об этом он заявил по итогам первого дня обсуждений.

"Самое главное – договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе, есть соответствующая договоренность", – объявил Мединский.

Руководитель российской делегации подчеркнул, что до этого момента каждая из сторон проконсультируется по переговорным позициям с руководителями своих стран.

Переговоры России и Украины завершились вечером понедельника, 28 февраля.

По словам Владимира Мединского, сторонам удалось найти точки, по которым они могут прийти к общей позиции.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.