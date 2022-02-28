Российская сторона открыта к переговорам с представителями Украины – Путин

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что российская сторона открыта к переговорам с представителями Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства объяснил, что урегулирование на Украине обусловлено демилитаризацией и денацификацией страны.

"Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса", – указано в публикации Кремля.

Президент России дополнительно подчеркнул, что Вооруженные силы РФ не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам, в то время как украинская сторона использует население как живой щит.

Разговор российского и французского президента был продолжительным, состоялся по инициативе французской стороны, добавили в пресс-службе Кремля. Главы государств договорились оставаться в контакте по ситуации.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

28 февраля в районе пропускного пункта Александровка в Белоруссии начались переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Также она состоит из представителей замминистра обороны Александра Фомина, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого и посла России в Белоруссии Бориса Грызлова, который возглавляет представительство России в ТКГ.

