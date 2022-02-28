В Белоруссии проходят переговоры России и Украины

Фото: ТАСС/Александр Кряжев

В районе пропускного пункта Александровка в Белоруссии начались переговоры России и Украины. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Также она состоит из представителей замминистра обороны Александра Фомина, главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого и посла России в Белоруссии Бориса Грызлова, который возглавляет представительство России в ТКГ.

Украинскую сторону представляют министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия, первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

Офис Владимира Зеленского заявил, что ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины.

Мединский также ранее сообщил, что позиция российской стороны для встречи сформирована, она готова вести переговоры столько, сколько потребуется. Москва указывала, что договоренности "должны быть в интересах обеих сторон".

Российская делегация накануне прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Украинская делегация прибыла в Гомельскую область на двух вертолетах.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

