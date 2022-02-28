ЕС занимает недружественную позицию и принимает враждебные меры в отношении РФ – Песков

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ЕС настроен враждебно, а также принимает недружественную позицию по отношению к российской стороне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Евросоюз – это объединение, которое занимает недружественную позицию в отношении нас, принимает меры недружественного враждебного характера по отношению к нам", – отметил Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Пресс-секретарь российского лидера заявил, что поставки оружия и боеприпасов на Украину могут стать чрезвычайно опасными.
Кроме того, по словам Пескова, это никак не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а также в будущем может иметь еще более опасные последствия.
Представитель Кремля подчеркнул, что это еще одно подтверждение правильности решения РФ о демилитаризации Украины.
"Это лишний раз подтверждает правоту России в тех мерах, которые принимаются с тем, чтобы осуществить демилитаризацию страны, которая в целом подвержена достаточно к таким агрессивным, а зачастую преступным, как это было в отношении республик ДНР и ЛНР, устремлениям", – заключил Песков.
После закрытия ЕС воздушного пространства для российских самолетов пресс-секретарь президента заявил, что Россия ответит на это зеркально, но с учетом своих интересов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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