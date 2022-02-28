Во время переговоров делегации РФ и Украины нашли точки соприкосновения – Мединский

Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС
Во время переговоров в Белоруссии российская и украинская делегации нашли точки, по которым могут прийти к общей позиции. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию.
"Мы подробно прошли по всем пунктам повестки, нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Самое главное, договорились продолжить переговорный процесс", – отметил он.
По его словам, теперь делегации планируют провести консультации с руководством своих стран по всем моментам, затронутым в ходе переговоров.
Встреча представителей России и Украины началась в Белоруссии днем в понедельник. Она продлилась примерно пять часов. В состав российской делегации вошли замминистра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов (также возглавляет представительство России в Трехсторонней контактной группе по Украине).
По завершении встречи Мединский объявил, что переговорный процесс будет продолжен в дальнейшем. Следующая встреча состоится уже в ближайшие дни.
Отношения между странами обострились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Переговоры между Россией и Украиной продолжаются несколько часов
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