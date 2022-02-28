В Кремле сожалеют, что переговоры с Киевом не начались вчера

Фото: ТАСС/Сергей Холодилин/БелТА
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют, что переговоры делегаций России и Украины не начались сутки назад, когда была возможность.
"Наша делегация давно уже ждет в Белоруссии, переговоры могли начаться и ночью, наша делегация была готова. И в 12 ночи, и в час ночи, и в два ночи, но оппоненты прилетели только сейчас", – приводит слова Пескова ТАСС.
При этом он выразил надежду, что переговоры начнутся в ближайшие минуты. Однако Песков отказался анонсировать позиции встречи, объяснив, что она должна пройти в тишине.
"Не хочу ничего анонсировать. Давайте дадим возможность переговорщикам посидеть, потом сами об основных моментах они нам сообщат", – добавил представитель Кремля.
Российская делегация накануне прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Она состоит из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. Возглавил делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.
Недавно стало известно, что украинская делегация прибыла в Гомельскую область на двух вертолетах. Владимир Мединский уточнял, что переговоры могут начаться в 12:00 по московскому времени. По его словам, РФ заинтересована в том, чтобы выйти на договоренности с Украиной как можно быстрее.
21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.
Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Политолог рассказал, что начало переговоров между Россией и Украиной может передвинуться
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