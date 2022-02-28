Мединский заявил, что переговоры с Украиной могут начаться в полдень

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Переговоры с Украиной должны начаться в 12:00 по московскому времени, заявил помощник президента РФ, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, Владимир Мединский.

"Только сейчас мы получили информацию, что они прибудут где-то через час, соответственно, мы в 12 сядем за стол переговоров", – приводит слова Мединского ТАСС.

По его словам, российская сторона готова начать переговоры сразу после прибытия украинской делегации.

Ранее Мединский сообщил, что Россия заинтересована в том, чтобы выйти на договоренности с украинской делегацией как можно быстрее.

Российская делегация накануне прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Она состоит из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента. Возглавил делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

