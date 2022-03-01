Песков заявил, что пока рано прогнозировать встречу Путина и Зеленского

Фото: ТАСС/Александр Кряжев/POOL
Пока рано делать предположения о проведении встречи между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в случае прогресса переговоров между Москвой и Киевом. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока рано делать такие заключения", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, возможна ли встреча лидеров двух стран.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не исключает встречи непосредственно между Путиным и Зеленским, если в переговорном процессе по ситуации на Украине наметится прогресс.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Накануне в связи с обострением ситуации в Белоруссии прошли переговоры представителей России и Украины. Они продлились примерно пять часов. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что сторонам удалось найти точки соприкосновения, по которым они могут выработать общие позиции. Он также отметил, что переговорный процесс будет продолжен. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на белорусско-польской границе.
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