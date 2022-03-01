Путину доложено об итогах переговоров делегаций России и Украины – Песков

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Глава российской делегации Владимир Мединский лично доложил Владимиру Путину об итогах переговоров с Украиной, а также предоставил письменный доклад, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас рано давать какие-то оценки, мы не хотели бы этого делать преждевременно. Предстоит их проанализировать и потом уже думать о перспективах", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Также он отметил, что Путин получает всю информацию о специальной операции на Украине, в том числе и о потерях российской армии. Песков объяснил, что данную информацию не оглашают до окончания спецоперации. При этом он заявил, что не владеет данными о количестве погибших.

Песков добавил, что главы регионов могут сообщать о погибших без согласования с Кремлем.

Кроме того, он прокомментировал утверждения об использовании Россией кассетных и вакуумных бомб, назвав эту информацию "уткой".

28 февраля в Белоруссии состоялись переговоры представителей России и Украины. Они продлились примерно пять часов. В состав российской делегации вошли замминистра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Возглавил делегацию помощник президента Владимир Мединский.

По итогам встречи Мединский сообщил, что сторонам удалось найти точки соприкосновения, по которым они могут выработать общие позиции. Он также отметил, что переговорный процесс будет продолжен. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на белорусско-польской границе.

Отношения между Россией и Украиной обострились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

