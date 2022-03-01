Лавров назвал ситуацию на Украине результатом попустительства западных покровителей

Фото: ТАСС/Evgen Kotenko/Ukrinform via ZUMA Press Wire
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал ситуацию на Украине результатом попустительства покровителей Запада.
"Трагедия Украины – это результат попустительства западных покровителей преступному режиму, который образовался там после кровавого антиконституционного переворота в феврале 2014 года", – отметил Лавров, выступая на сессии Конференции по разоружению в формате видеообращения.
Он уточнил, что тот переворот был осуществлен вопреки гарантиям Германии, Польши и Франции под соглашением об урегулировании кризиса внутри Украины.
Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Россия не начинала военные действия на Украине, а она их завершает.
Он напомнил, что военные действия со стороны украинского режима и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло восемь лет. В ходе этой войны погибли свыше 14 тысяч человек, среди них – сотни детей.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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