Шойгу назвал главную задачу спецоперации России на Украине

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Главной задачей российской военной спецоперации на Украине является защита России от внешней угрозы со стороны Запада, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Открывая селекторное совещание военного ведомства, он отметил, что Вооруженные силы РФ продолжат проведение специальной военной операции до достижения всех поставленных целей, в числе которых – защита населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

"Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", – сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что российские военные не оккупируют территорию Украины. По словам Шойгу, они принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности мирных жителей и спасения их жизней.

"Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием", – заявил Шойгу.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Россия не начинала военные действия на Украине, а она их завершает.

Он напомнил, что военные действия со стороны украинского режима и планомерное уничтожение жителей Донбасса шло восемь лет. В ходе этой войны погибли свыше 14 тысяч человек, среди них – сотни детей.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

