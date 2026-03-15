Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 марта, 14:13

Спорт

Лыжник Голубков принес России золотую медаль на Паралимпиаде

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Российский лыжник-биатлонист Иван Голубков одержал победу в гонке с раздельным стартом на 20 километров в положении сидя на Паралимпийских играх в Италии.

30-летний Голубков выступал в классе LW11.5. Ему удалось преодолеть весь маршрут за 51 минуту 55,0 секунды. Серебро завоевал китаец Мао Чжуну, который отстал от лидера на 50,8 секунды. Тройку замкнул итальянец Джузеппе Ромеле (+1.22,1).

Для россиянина данная золотая медаль стала второй на Играх-2026 в Италии. Первую он получил за лучший результат в гонке на 10 километров с раздельным стартом. Помимо этого, Голубков является многократным победителем чемпионатов и этапов Кубка мира.

Ранее российская горнолыжница Варвара Ворончихина заняла первое место в слаломе на Паралимпиаде в Италии и стала двукратной чемпионкой мира. Серебряную медаль получила китаянка Чжу Вэньцзин, а бронзовым призером стала представительница Канады Микаэла Госселин.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика