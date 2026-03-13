Новости

Новости

13 марта, 16:26

Россиянин Бугаев выиграл бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский горнолыжник Алексей Бугаев занял третье место в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Италии, передает ТАСС.

Турнир проходил в Тофане. Суммарный результат двух попыток спортсмена составил 2 минуты 11,14 секунды.

Россиянин выступает в категории LW6, предназначенной для спортсменов с поражением одной верхней конечности.

Причем Бугаев также завоевал на текущей Паралимпиаде серебро. Он показал второй результат в соревнованиях по скоростному спуску, преодолев дистанцию за 1 минуту 18,94 секунды.

Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина принесла российской сборной серебряную медаль на играх в гигантском слаломе. Ее обошла шведка Эбба Орше, а третье место досталось француженке Орели Ришар.

