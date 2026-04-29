Психиатр-нарколог Касперович: чай может помочь побороть зависимость от кофе

Фото: depositphotos/viktoriya89​

Побороть кофейную зависимость можно благодаря постепенному сокращению потребления напитка и замене его на другие, например чай, рассказала "Абзацу" психиатр-нарколог Мария Касперович.

По ее словам, китайские сорта чая содержат много кофеина. При этом она отметила, что одна чашка кофе утром – это прекрасно, но не более, так как излишняя стимуляция небезопасна. Организм потребует повышения дозировки, и зависимость все равно возникает. Единственное, что можно сделать в этой ситуации, – осознанно себя ограничить.

Эксперт добавила, что чрезмерное употребление кофе может привести к повышению давления, тахикардии, учащенному сердцебиению и излишнему возбуждению, а это может негативно отразиться даже на здоровом организме.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что помочь взбодриться и повысить работоспособность могут чай мате и какао. По ее словам, какао, приготовленное из натурального порошка, можно назвать одним из самых полезных. Напиток содержит флаванолы, которые улучшают кровоснабжение мозга.