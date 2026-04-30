Трамп заявил, что США скоро примут решение о сокращении военного контингента в Германии

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Белого дома рассматривает возможность сокращения дислоцированного в Германии американского военного контингента. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Соединенные Штаты изучают возможность сокращения численности войск в ФРГ, и решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время", – подчеркнул Трамп.

Ранее СМИ выяснили, что в Пентагоне идут обсуждения вариантов наказания союзников США по НАТО, не поддержавших американские войска в военном конфликте с Ираном.

Отмечается, что рассматривается вариант приостановки членства Штатов в Альянсе и пересмотр позиции по претензиям Великобритании на Фолклендские острова. Варианты действий якобы изложены в электронном письме американского ведомства.