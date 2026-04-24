Reuters: в Пентагоне обсуждают приостановку членства Испании в НАТО

24 апреля, 10:58

В Пентагоне обсуждают приостановку членства Испании в НАТО

В Пентагоне обсуждают приостановку членства Испании в НАТО

В Пентагоне идут обсуждения вариантов наказания союзников США по НАТО, не поддержавших американские войска в военном конфликте с Ираном. Речь идет в том числе об Италии, пишет "Газета.ру" со ссылкой на источник Reuters.

В частности, обсуждается приостановка членства страны в Альянсе и пересмотр позиции по претензиям Великобритании на Фолклендские острова.

Уточняется, что варианты изложены в электронном письме ведомства. В документе упоминается нежелание некоторых союзников предоставить США доступ, права на размещение баз и пролет над Ираном. При этом в нем не предлагается закрывать базы в Европе.

Как утверждает источник издания, один из вариантов наказания предусматривает отстранение "проблемных" стран от важных или престижных должностей в НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в премьер-министре Италии Джордже Мелони из-за отсутствия поддержки по Ирану. В частности, он получал сигналы о нежелании Рима участвовать в операциях по разблокировке Ормузского пролива.

Эскалация на Ближнем Востоке началась после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

В середине апреля в Пакистане состоялся первый этап ирано-американских консультаций. Следующий раунд переговоров, запланированный на 22-е число, был отменен.

