Трамп заявил, что его угрозы в отношении Ирана работают

Американский президент Дональд Трамп, комментируя угрозы уничтожить Иран, заявил, что его слова "хорошо работают". Об этом он сообщил в интервью британским СМИ.

Ранее лидер США угрожал уничтожить иранскую цивилизацию. Позже он предположил, что это "привело Иран за стол переговоров".

"Что бы я ни говорил или ни делал, похоже, это работает очень хорошо", – сказал Трамп.

При этом Корпус стражей исламской революции (КСИР) выразил готовность проводить "операции-сюрпризы" при атаках на страну. В организации заверили, что войска приведены в состояние повышенной готовности.

Эскалация на Ближнем Востоке началась после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе.

В середине апреля в Пакистане состоялся первый этап ирано-американских консультаций. Следующий раунд переговоров, запланированный на 22-е число, был отменен из-за нежелания Ирана принимать участие в обсуждениях.