Tasnim: ВС Ирана нанесли удары по кораблям США в ответ на захват иранского судна

Вооруженные силы Ирана нанесли с помощью БПЛА удары по американским военным кораблям в ответ на захват ВМС США иранского судна в Оманском заливе. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на центральный штаб "Хатам аль-Анбия".

По данным источника, американские военные в нарушение режима прекращения огня обстреляли гражданское судно, следовавшее из Китая, и вывели из строя его навигационные системы. В ответ на это иранские силы применили ударные БПЛА по кораблям США.

Военное командование Ирана пообещало продолжать отвечать на "пиратство и атаки американской стороны".

О том, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska, следовавший под флагом Ирана, в акватории Оманского залива, ранее сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, экипажу иранского корабля был отдан приказ остановиться. Тем не менее команда отказалась подчиниться требованию. В ответ американский эсминец применил силу.