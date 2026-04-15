Fars: иранский супертанкер преодолел блокаду Ормузского пролива

Иранский супертанкер класса VLCC смог пройти через Ормузский пролив после начала блокады со стороны США. Об этом сообщает RT со ссылкой на Fars.

В материале сказано, что судно, которое находится под американскими санкциями, не скрывалось и вошло в воды Ирана с работающей системой позиционирования. Как утверждает агентство, этот супертанкер может перевозить до 2 миллионов баррелей сырой нефти.

США начали блокаду Ормузского пролива 13 апреля. Она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

В свою очередь, власти Ирана планируют создать особый режим для Ормузского пролива. Для этого задействованы все необходимые средства.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил блокаду с антиутопией писателя Джорджа Оруэлла "1984". Он отметил, что США приняли такое решение, когда другие государства пытаются добиться разблокировки пролива.

