15 апреля, 07:17

Иран выработает особый режим для Ормузского пролива

Власти Ирана намерены сформировать особый режим для Ормузского пролива, который имеет геополитическое значение. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

"Ормузский пролив является особенной собственностью нашей страны. Как и для любой собственности, которая используется как рычаг для взаимодействия с различными странами, для него необходимо выработать особый режим", – отметила она.

Мохаджерани подчеркнула, что Тегеран задействует все необходимые средства для соблюдения национальных интересов в вопросе суверенитета над проливом.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе. Эскалация привела к закрытию Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

После переговоров в Пакистане, которые ни к чему не привели, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет останавливать все суда, которые пытаются пройти Ормузский пролив. Он поручил вычислять и перехватывать все корабли в международных водах, которые заплатили Ирану сбор за проход по проливу.

Уже 13 апреля блокада США вступила в силу. Она будет применяться в отношении судов всех стран, которые входят в иранские порты и прибрежные районы, а также выходят из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

