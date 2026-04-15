Журналистка Fox News заявила, что Трамп утверждает о завершении конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что операция против Ирана завершена. Об этом рассказала журналистка телеканала Fox News Мария Бартиромо по итогам своего интервью с главой Белого дома.

В эфире телеканала Бартиромо кратко резюмировала заявление американского лидера, процитировав его слова: "Он сказал: "Это завершилось". При этом журналистка не стала раскрывать никаких дополнительных деталей или контекста этого заявления президента.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Переговоры США и Ирана об урегулировании конфликта прошли в Пакистане в минувшие выходные. На них обсуждались Ормузский пролив, ядерная тематика, снятие санкций, выплата репараций и окончательное завершение конфликта в регионе.