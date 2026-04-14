СБ РФ: США и Израиль могут использовать переговоры для подготовки операции в Иране

США и Израиль могут использовать мирные переговоры, чтобы подготовить наземную операцию в Иране, сказано в комментарии аппарата Совета безопасности (СБ) РФ.

В СБ отметили, что Пентагон продолжает наращивать группировку войск США в регионе. В настоящий момент там, по информации Объединенного центрального командования ВС США находятся более 50 тысяч американских военных и 2,5 тысячи морских пехотинцев 11-го экспедиционного корпуса, а также 1,2 тысячи бойцов элитной 82-й воздушно-десантной дивизии, спецподразделение "Дельта" и 75-й полк рейнджеров.

Помимо этого, на аэродромах стран Ближнего Востока находится около 500 единиц авиационной техники ВВС США. В Совбезе отметили, что речь идет о более 250 самолетов тактической авиации, а также свыше 20 кораблей ВМС США.

"Как заявил президент США Дональд Трамп, эти силы останутся на своих позициях "вблизи Ирана" до тех пор, пока Тегеран не выполнит поставленные Вашингтоном условия", – указано в сообщении.

Одновременно с этим продолжается переброска на Ближний Восток подразделений из состава 82 воздушно-десантной дивизии.

Помимо этого, в зону конфликта осуществляет переход амфибийно-десантная группа во главе с универсальным десантным кораблем "Боксер" с 2,5 тысячи морских пехотинцев и авианосная ударная группа во главе с атомным многоцелевым авианосцем "Джордж Буш". Отмечается, что в Аравийское море они прибудут как раз ко времени истечения двухнедельного перемирия.

В СБ заключили, что в связи с этим следует ожидать активных действий сил коалиции по восполнению ударного и противотанкового вооружения, а также "существенной активности сил разведки".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Впоследствии Трамп вынес Ирану предупреждение, заявив о возможности уничтожения республики как цивилизации. Однако затем он принял решение отсрочить нанесение ударов, согласившись на временное перемирие.

