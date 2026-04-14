Трамп заявил, что переговоры с Ираном могут пройти в течение двух дней

Следующий раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может произойти в течение ближайших двух дней в Пакистане. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"<…> В ближайшие два дня может что-то произойти, и мы склонны отправиться туда (в Пакистан. – Прим. ред.). Скорее всего, мы вернемся туда. Зачем нам ехать в какую-то страну, которая не имеет к этому никакого отношения?" – сказал американский лидер в беседе с New York Post.

В прошлый раз переговоры США и Ирана об урегулировании конфликта прошли 11–12 апреля. На них обсуждались Ормузский пролив, ядерная тематика, санкции, выплата репараций и окончательное завершение конфликта, однако договоренностей достигнуто не было.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Впоследствии Трамп вынес Ирану предупреждение, заявив о возможности уничтожения республики как цивилизации. Однако затем он принял решение отсрочить нанесение ударов, согласившись на временное перемирие.