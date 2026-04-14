Иран потребовал компенсаций от пяти арабских стран за помощь США и Израилю

Иран планирует выдвинуть требования о возмещении ущерба к пяти арабским государствам. По заявлению представителей Исламской Республики, эти страны несут ответственность за физические и моральные страдания, причиненные в ходе военных действий. Об этом пишет RT со ссылкой на постпреда страны при ООН Амира Саид Иравани.

В список государств входят Бахрейн, Катар, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия. Постпред Ирана подчеркнул, что претензии выдвинуты исключительно странам, выступившим на стороне Израиля и США, которые тем самым нарушили свои обязательства перед республикой.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Переговоры США и Ирана об урегулировании конфликта прошли в Пакистане 11–12 апреля. На них обсуждались Ормузский пролив, ядерная тематика, снятие санкций, выплата репараций и окончательное завершение конфликта в регионе. Однако договоренностей достигнуто не было.

