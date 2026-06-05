Пять человек погибли в ДТП в Удмуртии

Фото: МАХ/"Госавтоинспекция Удмуртии"

Пять человек, включая двоих детей, погибли в ДТП в Удмуртии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла недалеко от села Мазунино Сарапульского района. Там врезались автомобили Kia и Ford. В результате ДТП также пострадали пять человек, включая одного ребенка. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники МЧС и Поисково-спасательной службы республики деблокировали пострадавших и погибших. Региональная Госавтоинспекция устанавливает причины произошедшего.

Ранее три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Сергиевском районе Самарской области. Еще три человека пострадали. Инцидент произошел у села Черновка. Там столкнулись автомобили Hyundai и Mitsubishi.

