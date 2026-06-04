Мотоциклист скончался в больнице после ДТП на Фрунзенской набережной в Москве

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Мотоциклист скончался в больнице после аварии на Фрунзенской набережной в Москве, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла 3 июня, в 19:52, в районе дома № 46: сначала водитель автомобиля Kia не убедился в безопасности маневра во время поворота налево, после чего столкнулся с мотоциклом BMW. Мотоциклист, в свою очередь, врезался в машину Geely.

Сейчас по факту ДТП проводится административное расследование. Ход процессуальной проверки по факту аварии находится на контроле прокуратуры ЦАО.

Ранее в Дагестане, на федеральной автодороге Р-215 Махачкала – Астрахань, столкнулись три автомобиля. В результате аварии шесть человек, в том числе трое детей, пострадали, еще два человека погибли.

