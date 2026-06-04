Мотоциклист пострадал в ДТП на Фрунзенской набережной в Москве

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мотоциклист пострадал в результате столкновения с легковым автомобилем на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Предварительно, водитель Kia при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклисту, который ехал во встречном направлении. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Прокуратура Центрального административного округа (ЦАО) взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП.

Ранее бывший игрок сборной России по футболу Федор Кудряшов попал в ДТП в Москве. Авария случилась на Кутузовском проспекте. По предварительным данным, футболист столкнулся на мотоцикле с машиной скорой помощи. В результате 39-летний спортсмен был доставлен в больницу с травмой левого предплечья.

Позже стало известно, что Кудряшову сделают операцию. По словам представителей спортсмена, авария произошла в момент, когда машина скорой помощи решила развернуться через две сплошные полосы из-за экстренного вызова. В результате автомобиль въехал в транспортное средство спортсмена.