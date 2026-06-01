01 июня, 14:28Происшествия
Двое детей и взрослый погибли в ДТП в Самарской области
Фото: МАХ/"ГУ МВД России по Самарской области"
Три человека, в том числе двое детей 8 и 10 лет, погибли в ДТП в Сергиевском районе Самарской области. Еще три человека пострадали, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел у села Черновка. Там столкнулись автомобили Hyundai и Mitsubishi.
На место аварии прибыли полицейские для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее ДТП произошло на пересечении проезда Серебрякова и улицы Сельскохозяйственной на северо-востоке Москвы. Там столкнулись автомобили Hyundai и Mitsubishi. В результате аварии пострадали три человека.
До этого один человек погиб при ДТП с участием трех автомобилей и маршрутного автобуса на трассе А-107 в Подмосковье. Еще 8 человек пострадали.