Двое детей и взрослый погибли в ДТП в Самарской области

Фото: МАХ/"ГУ МВД России по Самарской области"

Три человека, в том числе двое детей 8 и 10 лет, погибли в ДТП в Сергиевском районе Самарской области. Еще три человека пострадали, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел у села Черновка. Там столкнулись автомобили Hyundai и Mitsubishi.

На место аварии прибыли полицейские для установления всех обстоятельств произошедшего.

