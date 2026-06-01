Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 09:28

Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с двумя авто на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Авария произошла на пересечении проезда Серебрякова и улицы Сельскохозяйственной на северо-востоке Москвы. В результате пострадали три человека, сообщает телеканал "360" со ссылкой на ГУ МВД по столице.

Уточняется, что столкнулись два автомобиля – Hyundai и Mitsubishi.
Травмы получили два пассажира первого и водитель второго авто. На месте работают экстренные службы, причина ДТП выясняется.

Ранее массовое ДТП с участием 14 автомобилей произошло на 41-м километре внутренней стороны МКАД. Водитель грузовика "КамАЗ" врезался в стоявшие машины. Пострадали три человека, из них двое несовершеннолетних.

Кроме того, в Дагестане три человека погибли в результате ДТП с грузовиком, который выехал на встречную полосу. Инцидент произошел на трассе Астрахань – Махачкала в Кизлярском районе.

Читайте также


происшествияДТПгород

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика