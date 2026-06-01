Три человека пострадали в ДТП с двумя авто на северо-востоке Москвы

Авария произошла на пересечении проезда Серебрякова и улицы Сельскохозяйственной на северо-востоке Москвы. В результате пострадали три человека, сообщает телеканал "360" со ссылкой на ГУ МВД по столице.

Уточняется, что столкнулись два автомобиля – Hyundai и Mitsubishi.

Травмы получили два пассажира первого и водитель второго авто. На месте работают экстренные службы, причина ДТП выясняется.

Ранее массовое ДТП с участием 14 автомобилей произошло на 41-м километре внутренней стороны МКАД. Водитель грузовика "КамАЗ" врезался в стоявшие машины. Пострадали три человека, из них двое несовершеннолетних.

Кроме того, в Дагестане три человека погибли в результате ДТП с грузовиком, который выехал на встречную полосу. Инцидент произошел на трассе Астрахань – Махачкала в Кизлярском районе.