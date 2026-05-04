04 мая, 12:52

Происшествия

3 человека пострадали и 14 автомобилей получили повреждения в ДТП на МКАД

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали 3 человека, а 14 автомобилей получили повреждения. Об этом в МАХ сообщила столичная Госавтоинспекция.

Авария произошла на 41-м километре внутренней стороны МКАД. Водитель "КамАЗа" врезался в стоявшие автомобили. В результате пострадали двое несовершеннолетних и взрослый.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее 5 человек пострадали в аварии с автобусом в Хабаровске. Водитель наехал на световую опору. Пассажиров, получивших травмы, доставили в медучреждение.

Кроме того, в Дагестане 3 человека погибли в результате ДТП с грузовиком, который выехал на встречную полосу. Инцидент произошел на трассе Астрахань – Махачкала в Кизлярском районе.

