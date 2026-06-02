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02 июня, 05:24

Политика

Мишустин поручил МВД и Росгвардии усилить охрану на выборах в приграничье

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил МВД и Росгвардии усилить охрану избирательных участков в новых и приграничных регионах. Об этом говорится в постановлении правительства о мерах содействия избиркомам по проведению выборов в Госдуму.

Речь идет о территориях Донецкой и Луганской народных республик, Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Запорожской, Курской, Ростовской и Херсонской областей.

Мишустин также поручил Минцифры обеспечить бесперебойную связь для работы избиркомов. В свою очередь, Роскомнадзор будет обязан пресекать распространение нарушающих законодательство агитационных материалов в интернете в связи с выборами.

Выборы депутатов в Государственную думу Федерального собрания России девятого созыва планируется провести 20 сентября. Они будут назначены в июне указом президента.

Днем голосования становится третье воскресенье того месяца, когда истекает конституционный срок, на который избирали депутатов предыдущего созыва. Срок полномочий избранных чиновников будет действовать 5 лет, то есть до сентября 2031 года.

Более 1 млн человек приняли участие в предварительном голосовании "Единой России"

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