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02 июня, 07:39

Город

На площади Революции обновилась экспозиция винтажного маркета

Фото: пресс-служба "Московских сезонов"

Винтажный маркет на площади Революции обновил свою экспозицию. Теперь он представлен в двух форматах: уличная экспозиция под открытым небом и интерьерная зона, оформленная как салон с винтажной мебелью, сервированными столами и элементами декоративно-прикладного искусства. Об этом сообщила пресс-служба "Московских сезонов".

В уличной части маркета собраны коллекции антиквариата и винтажных предметов от галерей и частных коллекционеров. Например, галерея "Антик-арт" представляет уникальные антикварные и винтажные вещи, сочетающие историческую ценность и эстетику прошлых эпох. Каждое изделие отражает мастерство и культурные традиции своего времени.

В свою очередь, студия винтажа и декора Voskplace из Санкт-Петербурга предлагает европейскую винтажную посуду и предметы интерьера, собранные со всей Европы. В число экспонатов вошли тарелки Villeroy&Boch, розетки Rosenthal, цветные хрустальные бокалы, вазы и разнообразная коллекция чайных трио разных эпох и мануфактур. Дополняют эту подборку небольшие предметы для создания уюта и настроения, включая фирменные спички, открытки, французское мыло и украшения.

Anti-Vinta приглашает посетителей окунуться в атмосферу английского антиквариата и винтажа. В частности, можно найти бисквитный фарфор Wedgwood, изделия Royal Worcester и Coalport: вазы, шкатулки, блюдца, кодлеры, статуэтки, тарелки и редкие роузбоулы. Здесь же можно увидеть коллекционные машинки, наперстки из костяного фарфора и испанские статуэтки от NAO by Lladro.

Галерея старины и искусства "ДеПутти" вместе с тем приглашает ознакомиться со старинным русским и европейским фарфором, включающим чайные пары Кузнецова, скульптуры птиц и бабочек Карла Энса, богемские вазы и предметы в стиле ар-нуво. Еще одними единицами экспозиции стали каминные и настенные часы XIX века, дизайнерское стекло из Финляндии 1950–1960-х годов, антикварная бронза, мебель, ретрооткрытки и другие элементы интерьера.

Право выставить редкую коллекцию европейского антиквариата дали и участнице винтажного маркета Ирине Гинтер. Ее экспозиция состоит из фарфора Kaiser и Rosenthal, бисквитных скульптур, в том числе серии "Ангелы", фигур "Гобель", набора тарелок "Времена года" от Villeroy&Boch, изделий мануфактуры Festenberg и серии "Времена года" 1920–1940-х годов, выполненной в олове.

Особый раздел посвящен немецкому художественному литью из латуни, бронзы и меди, а также антикварным кукольным миниатюрам и полной кукольной мебели из Германии. Экспозиция охватывает период XIX – первой половины XX века.

Интерьерная часть маркета выполнена в стиле антикварного салона. Здесь представлена винтажная мебель, сервированные столы, стекло, серебро и фарфор, которые создают атмосферу обжитого пространства, напоминающего гостиную или столовую начала XX века. Витражный свет, текстиль, декоративные элементы и насыщенная предметная среда придают интерьеру ощущение живости, а не выставочного зала.

Основная тема маркета – "Новый взгляд на старые вещи" – представляет антиквариат как источник вдохновения для современного дизайна. Здесь можно увидеть уникальные предметы декоративно-прикладного искусства, мебель, отличающуюся высоким качеством, стекло и фарфор, винтажную бижутерию, бронзовые изделия, графику, книги и печатные издания.

Особое внимание уделено современным тенденциям в сервировке стола. Посетители могут увидеть, как антикварный фарфор, серебро и стекло гармонично вписываются в современные интерьеры, создавая атмосферу утонченности и уюта.

Маркет работает до сентября в рамках проекта "Лето в Москве", стартовавшего 30 мая. Главная тема этого сезона была выбрана "Время быть вместе". Для москвичей и гостей столицы подготовлены экскурсии, концерты, спортивные мероприятия и благотворительные акции на сотнях площадок. Например, в парке "Ходынское поле" 27 и 28 июня состоится фестиваль "День молодежи".

Почти 1,5 тысячи компаний присоединились к проекту "Лето в Москве"

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Сюжет: Лето в Москве
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