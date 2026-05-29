29 мая, 14:24Экономика
В Москве пройдет конференция для предпринимателей из индустрии детских товаров
Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Конференция "Бизнес не по-детски" пройдет на площадке "Арт.Техноград" в Москве. В ней смогут принять участие предприниматели из сферы производства товаров и оказания услуг для детей и родителей, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Форум состоится 8 июня. Его проведет ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) с 10:00 до 17:00 по адресу проспект Мира, дом 119, строение 318. Участие бесплатное, однако количество мест ограничено. На конференцию необходимо заранее зарегистрироваться на портале МБМ.
В рамках мероприятия гости обменяются опытом, узнают о последних трендах и инструментах продвижения и успешных бизнес-практиках. Предпринимателей также приглашают на менторскую гостиную, где им помогут найти решение в их задачах.
На форуме выступит руководитель департамента по работе с партнерами развлекательного центра для детей Юлия Вевере. Она расскажет о сотрудничестве с детско-родительскими брендами и интеграции для них.
От руководителя по развитию финансовой и цифровой грамотности коммерческого банка Анастасии Кудрявцевой гости узнают об изменениях финансового поведения мам, а от главы направления маркетинга сервиса заказа еды из ресторанов и доставки продуктов Екатерины Шарифуллиной – о работе брендов с родительскими сообществами.
Директор по маркетингу косметической компании Евгений Антоненко расскажет о новых рынках и точках роста при цифровой трансформации. Руководитель направления видеоконтента онлайн-школы иностранных языков Алена Руменко раскроет тему механизмов привлечения и удержания аудитории.
Кроме того, на конференции выступит замгендиректора по маркетинговым коммуникациям парка развлечений Екатерина Лошкарева и обсудит с гостями вопрос изменения потребительского поведения и культуры досуга.
Ранее проект "Лето в Москве" открыл прием заявок для бизнеса сферы торговли и общепита. Предпринимателям предоставят торговые места на фестивальных площадках "Московских сезонов".
Благодаря участию в проекте представители бизнеса могут расширить географию продаж, найти постоянных клиентов и деловых партнеров, а также протестировать продукцию в офлайн-формате.
