29 мая, 14:24

Экономика

В Москве пройдет конференция для предпринимателей из индустрии детских товаров

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Конференция "Бизнес не по-детски" пройдет на площадке "Арт.Техноград" в Москве. В ней смогут принять участие предприниматели из сферы производства товаров и оказания услуг для детей и родителей, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Форум состоится 8 июня. Его проведет ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) с 10:00 до 17:00 по адресу проспект Мира, дом 119, строение 318. Участие бесплатное, однако количество мест ограничено. На конференцию необходимо заранее зарегистрироваться на портале МБМ.

В рамках мероприятия гости обменяются опытом, узнают о последних трендах и инструментах продвижения и успешных бизнес-практиках. Предпринимателей также приглашают на менторскую гостиную, где им помогут найти решение в их задачах.

На форуме выступит руководитель департамента по работе с партнерами развлекательного центра для детей Юлия Вевере. Она расскажет о сотрудничестве с детско-родительскими брендами и интеграции для них.

От руководителя по развитию финансовой и цифровой грамотности коммерческого банка Анастасии Кудрявцевой гости узнают об изменениях финансового поведения мам, а от главы направления маркетинга сервиса заказа еды из ресторанов и доставки продуктов Екатерины Шарифуллиной – о работе брендов с родительскими сообществами.

Директор по маркетингу косметической компании Евгений Антоненко расскажет о новых рынках и точках роста при цифровой трансформации. Руководитель направления видеоконтента онлайн-школы иностранных языков Алена Руменко раскроет тему механизмов привлечения и удержания аудитории.

Кроме того, на конференции выступит замгендиректора по маркетинговым коммуникациям парка развлечений Екатерина Лошкарева и обсудит с гостями вопрос изменения потребительского поведения и культуры досуга.

Ранее проект "Лето в Москве" открыл прием заявок для бизнеса сферы торговли и общепита. Предпринимателям предоставят торговые места на фестивальных площадках "Московских сезонов".

Благодаря участию в проекте представители бизнеса могут расширить географию продаж, найти постоянных клиентов и деловых партнеров, а также протестировать продукцию в офлайн-формате.

В России число предпринимателей младше 25 лет выросло на 16%

