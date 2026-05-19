Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 16:21

Город

Предприниматели рассказали о пользе участия в проекте "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В рамках сезонного проекта "Лето в Москве" предприниматели смогут представить свою продукцию в арт-павильонах, интегрироваться с главными городскими площадками и получить самые разные меры поддержки. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Все арт-павильоны "Сделано в Москве" находятся в самых популярных местах города и являются также яркими фотозонами. Представители бизнеса размещают в них свою продукцию, что позволяет им привлечь новых покупателей, повысить узнаваемость бренда и увеличить прибыль.

Этим летом в арт-павильонах проекта можно будет снова найти одежду, аксессуары, косметику, игрушки, книги, предметы декора и другие интересные товары от локальных брендов.

Например, бренд Schonemann Professional производит уходовую косметику для женщин и мужчин. Компания участвует в программе "Сделано в Москве" с 2025 года. Только за первый месяц "Зимы в Москве" бренд увеличил выручку вдвое, а в преддверии новогодних праздников продажи выросли в 1,5 раза.

По словам основателя бренда Алексея Шенемана, за время участия в проекте "Зима в Москве" на страницах компании в соцсетях стало в два раза больше подписчиков. Он отметил, что многие люди активнее интересуются товарами, когда видят их вживую. Именно поэтому размещение продукции в арт-павильонах является эффективной мерой поддержки для предпринимателей.

Компания "Глобал Био Косметик" участвует в программе с 2024 года. В рамках "Зимы в Москве" она увеличила выручку на 15%, а охваты сайта – на 20%. Кроме того, бренд появился в онлайн-каталоге сделановмоскве.рф, поэтому все больше людей стали переходить на маркетплейсы для совершения покупки.

Основательница бренда дизайнерской одежды Zoteme Оксана Зиненко рассказала, что компания участвует в проекте "Сделано в Москве" с 2022 года. Это дает отличную возможность стать частью городского культурного пространства.

Во время участия в проекте "Лето в Москве" компания продала свыше 100 изделий всего за сезон. В арт-павильонах покупатели могли не только примерить одежду, но и узнать больше о коллекции.

Мастерицы столичного бренда "Мурмуризм" с 2025 года представляют свою вязаную одежду в арт-павильонах. Так женщины старшего возраста с особенностями здоровья могут заработать с помощью хобби. Полученные в июне средства были направлены на развитие бренда.

Основатель "Мурмуризма" Тимур Абдуллаев рассказал, что бренд расширил ассортимент и в теплое время года продает игрушки, брелоки и боксы для валяния.

Для участия в проекте "Лето в Москве" представители бизнеса должны стать участниками программы по продвижению локальных брендов "Сделано в Москве". Для этого необходимо войти в личный кабинет на сайте сделановмоскве.рф.

Принять участие могут самозанятые, индивидуальные предприниматели, а также представители бизнеса, зарегистрировавшие московский ИНН не менее чем за полгода до подачи заявки, а также имеют полный или частичный цикл производства в Москве и точку онлайн-продаж.

Третий сезон "Лета в Москве" начнется 30 мая. Он объединит более 500 площадок во всех районах столицы. Главная тема в 2026 году – "Время быть вместе". Ее отразят в массовых мероприятиях. Событийный календарь включит программы, посвященные праздникам, таким как День защиты детей, День России, День молодежи, День семьи, любви и верности.

Читайте также


Сюжет: Лето в Москве
бизнесгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика