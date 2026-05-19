Предприниматели рассказали о пользе участия в проекте "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В рамках сезонного проекта "Лето в Москве" предприниматели смогут представить свою продукцию в арт-павильонах, интегрироваться с главными городскими площадками и получить самые разные меры поддержки. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Все арт-павильоны "Сделано в Москве" находятся в самых популярных местах города и являются также яркими фотозонами. Представители бизнеса размещают в них свою продукцию, что позволяет им привлечь новых покупателей, повысить узнаваемость бренда и увеличить прибыль.

Этим летом в арт-павильонах проекта можно будет снова найти одежду, аксессуары, косметику, игрушки, книги, предметы декора и другие интересные товары от локальных брендов.

Например, бренд Schonemann Professional производит уходовую косметику для женщин и мужчин. Компания участвует в программе "Сделано в Москве" с 2025 года. Только за первый месяц "Зимы в Москве" бренд увеличил выручку вдвое, а в преддверии новогодних праздников продажи выросли в 1,5 раза.

По словам основателя бренда Алексея Шенемана, за время участия в проекте "Зима в Москве" на страницах компании в соцсетях стало в два раза больше подписчиков. Он отметил, что многие люди активнее интересуются товарами, когда видят их вживую. Именно поэтому размещение продукции в арт-павильонах является эффективной мерой поддержки для предпринимателей.

Компания "Глобал Био Косметик" участвует в программе с 2024 года. В рамках "Зимы в Москве" она увеличила выручку на 15%, а охваты сайта – на 20%. Кроме того, бренд появился в онлайн-каталоге сделановмоскве.рф, поэтому все больше людей стали переходить на маркетплейсы для совершения покупки.

Основательница бренда дизайнерской одежды Zoteme Оксана Зиненко рассказала, что компания участвует в проекте "Сделано в Москве" с 2022 года. Это дает отличную возможность стать частью городского культурного пространства.

Во время участия в проекте "Лето в Москве" компания продала свыше 100 изделий всего за сезон. В арт-павильонах покупатели могли не только примерить одежду, но и узнать больше о коллекции.

Мастерицы столичного бренда "Мурмуризм" с 2025 года представляют свою вязаную одежду в арт-павильонах. Так женщины старшего возраста с особенностями здоровья могут заработать с помощью хобби. Полученные в июне средства были направлены на развитие бренда.

Основатель "Мурмуризма" Тимур Абдуллаев рассказал, что бренд расширил ассортимент и в теплое время года продает игрушки, брелоки и боксы для валяния.

Для участия в проекте "Лето в Москве" представители бизнеса должны стать участниками программы по продвижению локальных брендов "Сделано в Москве". Для этого необходимо войти в личный кабинет на сайте сделановмоскве.рф.

Принять участие могут самозанятые, индивидуальные предприниматели, а также представители бизнеса, зарегистрировавшие московский ИНН не менее чем за полгода до подачи заявки, а также имеют полный или частичный цикл производства в Москве и точку онлайн-продаж.

Третий сезон "Лета в Москве" начнется 30 мая. Он объединит более 500 площадок во всех районах столицы. Главная тема в 2026 году – "Время быть вместе". Ее отразят в массовых мероприятиях. Событийный календарь включит программы, посвященные праздникам, таким как День защиты детей, День России, День молодежи, День семьи, любви и верности.

