К проекту "Лето в Москве" присоединяются сетевые компании и франчайзинговые сети

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

К спецпроекту "Время возможностей" сезонного проекта "Лето в Москве" уже присоединились 24 сетевые организации и франчайзинговые сети. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Заявки принимаются с начала апреля. Предприниматели смогут представить свои товары в арт-павильонах "Сделано в Москве" и провести мероприятия на городских площадках.

Уже присоединившиеся участники подготовили свыше 930 предложений для жителей и гостей города. Это в том числе устричные бары "Деликатеска", барбершопы "Черная кость", химчистки "Диана", рестораны "Мясо&Рыба", школы развития интеллекта IQ007. Некоторые из них уже принимали участие годами ранее.

Город, в свою очередь, оказывает им информационную поддержку в СМИ. Предприниматели также получают "Бизнес-бокс", который содержит ряд инструментов от лидеров рынка для развития своего дела.

Уже третий раз в проекте будут участвовать бренды Kari и Kari Kids. 66 магазинов этим летом предоставят специальные предложения для клиентов.

По словам руководителя отдела программ лояльности бренда Сергея Гуменникова, скидки и информационная поддержка помогают привлечь новых клиентов. Например, зимой предложениями воспользовались более 7 тысяч человек.

Также третий раз участвуют и рестораны "Тануки". С 1 июня по 6 сентября посетители будут получать стакан лимонада при заказе на определенную сумму. Спецпроект позволяет привлечь бизнесу новых клиентов, а горожанам – хорошо провести время.

Бренд-директор организации Анастасия Козлова подчеркнула, что благодаря спецпроекту бизнес может получить новых клиентов совершенно бесплатно. Зимой люди чаще посещали заведения, когда видели отметки об участии на специальных картах.

Кроме того, участие вновь примут имидж-лаборатории "Персона". До 6 сентября клиенты, пришедшие на сложное окрашивание, получат бесплатную стрижку. Новым посетителям предоставят скидку в 25% на все.

Основатель сети Игорь Стоянов отметил, что благодаря сотрудничеству с городом повышается лояльность клиентов. Все предлагаемые меры важны для каждого предпринимателя.

Третий сезон "Лета в Москве" стартует 30 мая. Он объединит свыше 500 площадок во всех районах города. Главная тема в этом году – "Время быть вместе". Ее отразят в культурных, благотворительных, познавательных, спортивных и других мероприятиях. Событийный календарь включит программы, посвященные праздникам, таким как День защиты детей, День России, День молодежи, День семьи, любви и верности.

