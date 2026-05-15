Жара до 31 градуса прогнозируется в столичном регионе на следующей неделе

Жаркая погода установится в столичном регионе в начале следующей недели. Такой прогноз в беседе с RT дал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Это будет очень теплая погода", – подчеркнул метеоролог.

В частности, с понедельника по среду, 18–20 мая, температура в Москве достигнет 27–29 плюсовых градусов, тогда как в некоторых районах юго-востока Подмосковья, включая Коломну и Каширу, воздух может прогреться до 31 градуса тепла.

Причем осадков, обратил внимание синоптик, в эти дни не ожидается.

Погода в столичном регионе на следующей неделе будет обусловлена западным "крылом" сибирского антициклона, который принесет с собой "субтропическое тепло", рассказывал ранее метеоролог Евгений Тишковец. Благодаря этому горожан ждут солнечные, сухие и очень теплые дни.

Прогнозируемые температурные значения превысят на 10 градусов норму конца весны и даже будут на 4–5 градусов выше климатической нормы, характерной для середины лета.

