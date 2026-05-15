Садовое кольцо закрыли из-за эстафеты и мотофестиваля

15 мая, 10:01

Россия и Украина обменялись пленными в формате "205 на 205"

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

205 российских военных вернулись с подконтрольных Киеву территорий. Взамен были переданы 205 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны РФ.

В настоящее время российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

В министерстве уточнили, что посреднические усилия гуманитарного характера в ходе обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Предыдущий обмен пленными между сторонами состоялся 24 апреля. Тогда на родину вернулись 193 российских военнослужащих. Взамен Украине передали такое же количество украинских военных.

Как заявлял посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в рамках данного обмена российская сторона получила десятки человек с ампутированными конечностями. В настоящее время медики выясняют, как именно были получены увечья.

РФ согласилась на инициативу Трампа о продлении перемирия и обмене пленными

