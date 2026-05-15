15 мая, 09:38

Наука

Китай успешно вывел на орбиту пять спутников

Фото: Getty Images/VCG/Cao Hongzu

Китайская компания CAS Space провела успешный вывод на орбиту пяти космических аппаратов. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Запуск состоялся в пятницу, 15 мая, в 12:33 по пекинскому времени (07:33 по Москве. – Прим. ред.) с коммерческой площадки Дунфэн космодрома Цзюцюань при использовании ракеты-носителя Kinetica-1, известной также как "Лицзянь-1".

В числе доставленных на орбиту спутников оказались два аппарата "Тайцзин-3", "Тяньи-50", "Тяньянь-27" и "Цзилинь-1".

Ракета Kinetica-1 представляет собой четырехступенчатую твердотопливную систему с диаметром обтекателя 3,35 метра и длиной 31 метр. Она способна доставлять до 2 тонн полезного груза на низкую околоземную орбиту, а также до 1,5 тонны – на солнечно-синхронную орбиту. Это уже 13-я миссия ракеты и вторая в 2026 году.

Ранее стало известно, что Китай первым в мире начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе для изучения долгосрочного пребывания человека во внеземном пространстве.

Образцы с биологической структурой доставили на китайскую космическую станцию в грузовом корабле "Тяньчжоу-10". Эксперимент продлится 5 дней. После этого образцы человеческих эмбрионов заморозят и вернут на Землю.

