Свыше 1 млрд поездок совершается по карте москвича ежегодно

Более 1 миллиарда поездок по карте москвича совершается на городском транспорте ежегодно. Об этом рассказала руководитель проекта "Карта москвича" в департаменте информационных технологий Олеся Кузьмина.

"Бесплатным проездом пользуются свыше 78% владельцев карт. С началом дачного сезона многие жители столицы все чаще планируют поездки за город", – цитирует ее портал мэра и правительства столицы.

Владельцы таких карт могут совершать бесплатные или льготные поездки по Москве и Подмосковью на метро, МЦК, МЦД, электропоездах, автобусах, трамваях. Кроме того, они получают скидки у партнеров программы.

Бесплатно пользоваться регулируемыми маршрутами подмосковного наземного транспорта могут пенсионеры, ветераны, инвалиды и их семьи, почетные доноры России, многодетные семьи. Для проезда они должны приложить проездной к валидатору и при входе, и при выходе. Речь идет о Коломне, Химках, Подольске, Видном.

Владельцы дачных загородных участков и жители многоквартирных домов в ТиНАО могут воспользоваться сервисом перевозок по требованию "По пути" при наличии карты москвича. Сервис дает возможность заказать бесплатную или льготную поездку в автобусе до нужной остановки. Сейчас автобусы малой вместимости курсируют в Сосенском, Воскресенском, Филимонковском, Десеновском, Рязановском и по территории инновационного центра "Сколково".

Сервис находится в приложении "Московский транспорт". Там можно выбрать необходимые остановки. Важно при заказе автобуса отметить, что проезд будет совершен по социальной карте. В транспортном средстве нужно приложить проездной к валидатору и отсканировать QR-код через приложение.

С 2025 года активно развивается проект "Москва – область". Теперь жителям городов ближайшего Подмосковья стало удобнее добираться до столицы. В прошлом году появилось 25 таких маршрутов, а в этом – еще 10.

В автобусах проекта также действуют все льготы владельцев карт москвича. Современный транспорт курсирует с предсказуемыми интервалами движения и удобным расписанием.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, к концу этого года еще 50 маршрутов будут включены в единую транспортную систему. Там также будут доступны льготы.

Бесплатно на МЦД и пригородных электропоездах могут проехать пенсионеры, ветераны и инвалиды. Льготный проезд доступен школьникам и студентам. Безденежный билет необходимо записать на карту в кассе или специальном автомате.

Частым путешественникам доступна услуга "Быстрый проход", благодаря которой в течение года можно не записывать билет на карту при каждой поездке. Активировать функцию можно в железнодорожной кассе. При этом, если поездка не будет закрыта, действие услуги приостановится и нужно будет снова ее возобновить.

Для учащихся доступны тарифы на 30 и 90 дней. Абонемент для поездок в зоне "Центральная" дает возможность ездить на метро. А "Пригород" включает и проезд на наземном транспорте. Также в течение учебного года они могут пользоваться МЦД и электропоездами со скидкой в 50%.

Также владельцы карт получают скидки в супермаркетах, аптеках, кафе, оздоровительных комплексах. При этом можно получить их с помощью штрихкода в приложении "Мой id". Также карта используется как читательский билет в библиотеках, дает возможность записи в поликлиниках.

Оформить карту можно через портал mos.ru. Для этого необходимо иметь полную или стандартную учетную запись. Дети старше 14 лет могут сделать это самостоятельно. Статус заявления и информация о льготах будут доступны в личном кабинете в разделе "Документы и данные". Изготавливают карту около 30 дней, после чего пользователя оповещают о ее готовности.

Ранее стало известно, что за 13 лет в Москве выпустили 54 миллиона карт "Тройка". С момента появления такого проездного пассажиры в столице и регионах совершили по нему свыше 22,4 миллиарда поездок. С конца 2023 года все "Тройки" производят в Москве. Так их выпуск не зависит от внешних факторов.

